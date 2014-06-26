"Газпром" втрачатиме $3 млрд на рік, якщо Україна почне "великий реверс"

Втрати "Газпрому" можуть досягти трьох мільярдів доларів в 2016 році, якщо Україна запустить так званий великий реверс газу через Словаччину обсягом 30 мільярдів кубометрів на рік.

Як повідомляє Прайм, до такого висновку дійшли аналітики компанії "Уралсиб Кепітал".

Якщо Україна буде купувати російський газ по реверсу в європейських країнах, для "Газпрому" на ділі це буде означати збільшення поставок в ЄС і зменшення постачань до України.

В Європу газ поставляється за середньою ціною 360-380 доларів за тисячу кубометрів, при цьому російський холдинг повинен сплачувати 30-відсоткове транспортну мито, тоді як постачання до України передбачається здійснювати за ціною 385 доларів за тисячу кубів з нульовим митом і нижчими транспортними витратами, йдеться в огляді "Уралсиб Кепітал".

"За нашими оцінками, потенційний негативний ефект для EBITDA (прибуток за вирахуванням витрат на податки, знецінення, амортизацію і відсотки - ред.) холдингу в 2016 р. складе 3 млрд дол., або 6%", - підсумовують аналітики.

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Міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан у середу в Брюсселі заявив, що Київ пропонує запустити "великий реверс" газу через Словаччину, "обсягом до 30 млрд кубометрів на рік.

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Зараз Україна качає зі Словаччини по 22 млн кубометрів на добу, або по 8 мільярдів кубометрів на рік. Згідно з меморандумом, укладеним в квітні, в 2015 році обсяг реверсу може зрости до 10 млрд кубометрів щорічно.

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Споживання газу Україною складає більше 50 млрд кубометрів на рік.