Україні необхідно розширювати джерела постачання ядерного палива - експерт

Україні необхідно розширювати існуючі джерела поставок ядерного палива для українських атомних електростанцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова наглядової ради Фонду цільових екологічних інвестицій Олексій Хабатюк, під час круглого столу «Ядерна енергетика і її внесок у пом'якшення наслідків змін клімату» в Рівненській області.

«Вирішувати в атомній сфері потрібно свої питання... тобто, диверсифікувати постачання ядерного палива - УНІАН) в першу чергу з різних джерел», - сказав Хабатюк.

За його словами, на ринку України існують дві компанії - російська " ТВЕЛ", яка зараз монопольно постачає ядерне паливо, а також американська компанія Westinghouse, яка має намір поставляти паливо найближчим часом.

За словами експерта, є ще компанії, які зацікавлені постачати ядерне паливо в Україну. Він зазначив, що ця диверсифікація джерела поставок дозволить знижувати ціну палива.

«Є нормальна економічна конкуренція і технологічна досконалість. Тобто, зважуючи ці два показники, треба зробити так, щоб не було монопольних постачань палива», - сказав Хабатюк.

При цьому він підкреслив, що будь-яке монопольне постачання веде до подорожчання і до залежності.

Як повідомляв УНІАН, у середині квітня Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» і Westinghouse домовилися про продовження діючого контракту на поставку палива для українських атомних станцій до 2020 року.

Згідно з умовами договору, Westinghouse буде виробляти паливо для українських АЕС на своїх виробничих потужностях у місті Вестерос, Швеція.

Компанія планує завантажити ядерне паливо на блок №3 Південно-Української АЕС до 2015 року.

За словами міністра енергетики та вугільної промисловості Юрія Продана, ціна американського ядерного палива є комерційною таємницею компанії, при цьому вона конкурентна з вартістю російського палива.

За словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, завдяки продовженим контракту з Westinghouse Україна зможе знизити залежність від поставок ядерного палива компанії «ТВЕЛ» (Росія).

Довідка УНІАН. За встановленою потужностю ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками - Запорізька, Рівненська, Південно-Українська та Хмельницька, при цьому Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.