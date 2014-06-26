Голова українського МЗС сумнівається, що «Південний потік» буде побудований

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін сумнівається в тому, що проект будівництва газопроводу «Південний потік» буде реалізовано.

Як повідомили УНІАН в прес-службі МЗС України, про це Клімкін сказав в інтерв'ю австрійській газеті «Die Presse».

«Австрія підтримує цей проект. Але в мене є великий сумнів в тому, що він буде реалізований. Як член ЄС, Австрія має дотримуватись правил, другого та третього енергетичних пакетів. Не можна говорити про поступки щодо «Газпрому». А без поступок «Південний потік» є мертвим», - сказав Клімкін.

Він зазначив, що не вірить у перспективи цього проекту.

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«Я не вірю в цей проект. Якщо Росія хоче обійти Україну та інші держави, то це мотивовано виключно політично. Вартість цього проекту становить майже 30 млрд. Навіщо витрачати так багато грошей на проект, який не забезпечить диверсифікації. Росія потрібна як постачальник енергоресурсів, але все повинно відбуватися відповідно до правил», - додав Клімкін.

Міністр зазначив, що ЄС має говорити одним голосом. «Якщо Австрія хоче виступити як посередник, слід обміркувати, як це буде відбуватися», - сказав він.

Як повідомлялося, 24 червня австрійська енергетична компанія OMV і російський «Газпром» підписали у Відні угоду щодо будівництва газопроводу «Південний потік», який йде в обхід України.