Викиди парникових газів збільшаться, якщо не продовжити термін служби атомних блоків - експерт

Україна може значно збільшити викиди парникових газів в навколишнє середовище, якщо не будуть продовжено терміни експлуатації діючих енергоблоків атомних електростанцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова наглядової ради Фонду цільових екологічних інвестицій Олексій Хабатюк під час «круглого столу» «Ядерна енергетика і її внесок в пом'якшення наслідків зміни клімату».

За його словами, Україні до 2020 року необхідно продовжити термін експлуатації 9 з 15 енергоблоків. А якщо не продовжити, то електроенергію, яка вироблялася на цих блоках, потрібно буде замінювати, спалюючи вуглеводні.

«Якщо замінити один блок, що вийшов з експлуатації, за рік на вугіллі буде додатково 7-7,5 млн. тонн викидів СО2 (вуглекислий газ)», - сказав Хабатюк.

За його словами, в процесі експлуатації вугільного блоку на 1 кВт/год. виробленої електроенергії буде приблизно кілограм викидів, а при спалюванні газу 650 грам, мазуту - 850 грамів.

Водночас експерт повідомив, що викиди в Україні зараз щорічно становлять близько 400 млн. тонн.

«Якби атомної енергетики в Україні не було, викиди б збільшились на 117 млн. тонн, або на 30%.

При цьому експерт наголосив, що продовження терміну експлуатації атомних блоків не тільки дасть Україні дешеву електроенергію, а й дозволить їй зробити внесок у боротьбу з глобальною зміною клімату.

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Як повідомляв раніше УНІАН, держкомпанія НАЕК «Енергоатом», яка є оператором усіх діючих атомних станцій України, вважає своїм головним завданням продовження терміну служби діючих атомних блоків, а не будівництво нових.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна посідає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діють чотири атомних електростанції з 15 енергоблоками - Запорізька, Рівненська, Південно-Українська і Хмельницька, при цьому Запорізька АЕС, з шести енергоблоками загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.