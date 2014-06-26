Україна зможе обійтися без російського газу до грудня - польські аналітики

Україна завдяки нагромадженим запасам газу зможе обійтися без поставок блакитного палива з Росії, які були припинені з минулого понеділка, аж до грудня поточного року.

Таку думку висловили експерти польського аналітичного Центру східних досліджень OSW в огляді, текст якого має УНІАН.

"Припинення Росією поставок газу і подача "Газпромом" арбітражного позову свідчить про серйозну ескалацію конфлікту, проте в перспективі найближчих тижнів вжиті заходи не принесуть негативних наслідків для жодної зі сторін. Запаси газу в Україні і низьке споживання влітку дадуть змогу відмовитися від імпорту російської сировини навіть до листопада-грудня 2014 року", - зазначили аналітики.

На їхню думку, споживачі російського газу в Євросоюзі також не відчують жодних проблем з поставками принаймні в найближчі 2-3 місяці.

Експерти не виключили можливості того, що Росія намагатиметься затягувати вирішення конфлікту, щоб звинуватити Україну в тому, що вона є ненадійною транзитною країною, і пролобіювати вигідні для себе рішення, пов'язані з будівництвом газопроводу "Південний потік" і наземною ділянкою "Північного потоку", - OPAL.

"С часом після зменшення запасів газу в сховищах і збільшення російського експорту до ЄС Київ потребуватиме дедалі більшої кількості так званого технічного газу для обслуговування транзиту, що може призвести до використання газу з транзитних газопроводів", - зазначили аналітики.

Вони також звернули увагу на різні цілі українців і росіян і високу ціну "газового питання", що ускладнить досягнення компромісного рішення.

"Криза, найімовірніше, буде довготривалою", - зазначили вони.

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Як повідомляв УНІАН, з 16 червня Росія припинила газові поставки в Україну і вперше в сучасній історії перевела країну на систему передоплати, пояснивши своє рішення тим, що українська влада не погасили борг за раніше поставлене паливо на суму майже 4,5 млрд дол.

Україна оспорює встановлену для неї з другого кварталу поточного року ціну на російський газ на рівні 485 дол. за тисячу кубометрів, заявляючи, що вона невиправдано завищена і пов'язана з політичним рішенням покарати країну за зміну влади в лютому цього року, що в Росії вважають державним переворотом. Українська влада також вважає завищеним борг за поставлений газ, оскільки частина його також була розрахована за цією ціною.

Євросоюз одержує через Україну близько 15% необхідного йому газу. Росія в цілому покриває потреби 28 держав ЄС приблизно на 30%. Газ поставляється також через Білорусь і газопроводом "Північний потік".