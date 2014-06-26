Польські аналітики: Україна має великий шанс на зниження ціни газу через суд

Міжнародний арбітражний суд у Стокгольмі з високою часткою ймовірності зобов'яже Росію знизити невиправдано високу ціну на газ для України, але навряд чи погодиться з аргументами української влади, яка вимагає повернути переплачені за попередні постачання 6 млрд дол.

Таку думку висловили аналітики польського аналітичного Центру східних досліджень OSW в огляді, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

«Україна має великий шанс на зниження арбітражним судом діючої ціни на газ. Та ціна, яку нині вимагає "Газпром" (485 дол.), на 105 дол. вища за середню ціну, закладену в довгострокових контрактах "Газпрому" з європейськими споживачами, і на 95 дол. вища за середні ціни на європейському спотовому ринку", - відзначили аналітики.

Разом з тим, на їх думку, набагато складніше буде одержати схвалення суду на те, аби "Газпром" повернув 6 млрд дол., які українська влада хоче за те, що раніше країна також платила за завищеними цінами.

"Адже "Нафтогаз" раніше не ставив під сумнів ці зобов'язання, а, сплачуючи рахунки, де-факто визнавав високу ціну постачань", - відзначили вони.

Експерти назвали безпрецедентною ситуацію для українсько-російських відносин, коли сторони вирішують суперечку в міжнародному суді, але висловили думку, що, швидше за все, їм вдасться домовитися поза судовим розглядом.

"Враховуючи той факт, що арбітражні справи можуть розглядатися від більш як десять місяців до 2-3 років, правдоподібно, що подані позови є лише тактикою в переговорах сторін", - зазначили аналітики, наголосивши, що як українці, так і росіяни дають зрозуміти, що готові до переговорів.

Читайте такожУкраїна готова продовжувати переговори по газу, незважаючи на судові позови - Продан

Експерти додали, що міжнародний суд, у свою чергу, швидше за все, стане на бік "Газпрому" у справі неоплаченого газу і зобов'яже Україну погасити борг. Проте він буде менший за 4,5 млрд дол., що їх вимагають росіяни, за рахунок зниження ціни російського газу для українців.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня український "Нафтогаз" і російський "Газпром" після того, як сторонам так і не вдалося домовитись про поставленого ціну газу Україні і механізму погашення боргу за вже поставлене паливо, подали один на одного позов до Міжнародного арбітражного суду в Стокгольмі.

Сторони вели переговори з цих питань за участю Європейської комісії з травня цього року. Єврокомісар з енергетики Гюнтер Еттінгер заявляв, що, попри початок судового розгляду, він сподівається на продовження переговорів, черговий раунд яких може відбутися в першій половині липня.