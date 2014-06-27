Обвал на ринку нафти триває

На світових торгах у п'ятницю, 27 червня, ціна нафти Brent тримається вище $113 за барель, але, ймовірно, завершить поточний тиждень максимальним падінням з березня, передає Reuters.

Ціни знизилися приблизно на $2,50 з дев'ятимісячного піку $115,71, досягнутого 19 червня, оскільки бої на півночі і заході Іраку не торкнулися видобутка нафти на ключових родовищах на півдні країни.

Так, ф'ючерси на Brent впали на 15 центів до $113,06 за барель після падіння на 79 центів на попередній сесії. Brent може втратити за тиждень 1,4%.

Читайте такожВлада США послаблюють 40-літню заборону на експорт сирої нафтиФ'ючерси на американську легку нафту подешевшали на 20 центів до $105,64 після того, як опустилися до $105,84 в четвер. Це був найнижчий рівень закриття з 11 червня. Даний сорт нафти теж може подешевшати за тиждень на 1,4%.

Якщо бої між повстанцями-сунітами і силами уряду Іраку як і раніше будуть проходити на північ від Багдада, ймовірність зриву поставок зменшиться.

Читайте такожБюджет Росії не переживе зниження цін на нафту до $80 - прогноз ОщадбанкуБільш слабкі, ніж очікувалося, дані про споживання в США, також вплинули на зниження цін на нафту.

Споживчі витрати в США виросли в травні менше, ніж очікувалося, змусивши економістів знижувати оцінки зростання економіки в другому кварталі, що погіршує прогноз попиту на нафту в країні.

І Brent, і американська нафта, як очікується, будуть і далі знижуватися в п'ятницю, при цьому американська нафта може протестувати технічний рівень опору $105,50 за барель, вважають аналітики.

Слабкі американські дані на цьому тижні, включаючи зростання запасів нафти, скорочення ВВП і низькі споживчі витрати негативно впливають на вартість нафти.

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