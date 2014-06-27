«Роснефть» підписала угоду з BP на $2 млрд

«Роснефть» домовилася з BP Oil International Limited про постачання нафтопродуктів протягом п'яти років за передоплатою.

Про це йдеться в повідомленні російської компанії.

Угода передбачає експорт 12 мільйонів тонн нафтопродуктів з можливістю заміщення нафтою за ціною не менше 1,5 мільярда доларів.

«Ціна буде розраховуватися за формулою аналогічною тій, що застосовується компанією при реалізації нафтопродуктів і нафти під час регулярних річних тендерів. Поставки за контрактом можуть початися вже в липні 2014 року», - наголошується в повідомленні.

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Як повідомляє РИА Новости з посиланням на представника «Роснефти», на момент операції передплата становила два мільярди доларів. «Обсяг передоплати буде збільшуватися, оскільки ще кілька банків проявили інтерес», - підкреслив він.

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Президент «Роснефти» Ігор Сечин, коментуючи угоду, зазначив, що вона зміцнить співпрацю з BP і забезпечить стабільні поставки якісних нафтопродуктів. «Роснефть» також отримає додаткові фінансові ресурси, додав він.