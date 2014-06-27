"Газпром" просить владу РФ підвищити тарифи - немає грошей на китайський проект

"Газпром", який підписав у травні $400-мільярдний контракт з Китаєм, для виконання якого концерну необхідні багатомільярдні інвестиції, просить уряд РФ допомогти йому з будівництвом труби в Китай за рахунок розморожування внутрішніх тарифів на газ і надання йому податкових пільг. Про це заявив 26 червня голова фінансово-економічного департаменту "Газпрому" Андрій Круглов, передає Reuters.

Після укладення китайського мегаконтракту, який аналітики називають збитковим, а "Газпром" - цілком рентабельним, російський президент Володимир Путін несподівано запропонував докапіталізувати "Газпром" за рахунок валютних резервів, щоб допомогти концерну з будівництвом труби в Китай і освоєнням родовищ для її заповнення. Інвестиції в ці проекти оцінюються в $55 мільярдів.

Читайте також"Газпром" буде втрачати $3 млрд на рік, якщо Україна почне "великий реверс"Економісти і Мінфін вважають, що "Газпром" сам може знайти гроші на будівництво заради газового контракту з Пекіном, замість того щоб витрачати резервні скарбниці, які потрібні для підтримки рубля і виплати пенсій в разі падіння доходів від сировинного експорту.

"Газпром", який, як і інші держмонополії, страждає через стримування тарифів урядом, вважає, що високі ціни на газ на внутрішньому ринку краще вливань в капітал.

Читайте такожТретя газова війна для Росії стане останньою Намагаючись впоратися з не бажаючою знижуватися інфляцією після щедрих передвиборчих обіцянок президента, влада РФ заморозила в 2014 році ключові тарифи, в тому числі внутрішні ціни на газ. З 2015 року тарифи будуть індексуватися відносно рівня інфляції, що уріже виручку і інвестпрограми російських держмонополій.

Читайте також"Нафтогаз" може подати до Стокгольмського суду другий позов на «Газпром»,"Газпром" просить дозволити йому збільшити внутрішні ціни на газ на 2 відсотки до рівня інфляції, у 2016 році - на 3 відсотки до інфляції, а в наступні роки концерн хотів би, щоб зростання його цін перевищувало інфляцію на 4 відсотки.