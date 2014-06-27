«Газпром» прогнозує подальше зниження поставок газу до України

Російський газовий монополіст «Газпром» прогнозує подальше зниження поставок російського природного газу до України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це глава «Газпрому» Олексій Міллер сказав у ході річних зборів акціонерів компанії.

«У 2013 році обсяги поставок газу групи «Газпром» до країн близького зарубіжжя становили 59,4 млрд куб. м. Виручка від продажу - 423,5 млрд руб. Зниження поставок природного газу до країн близького зарубіжжя в 2013 році було викликане в основному скороченням споживання в Україні. Відомі події в Україні дають підстави прогнозувати, на жаль, продовження цієї тенденції», - сказав Міллер.

Як повідомляв УНІАН, у 2013 році «Газпром» поставив до України 25,8 млрд кубометрів газу, тоді як у 2012 році - 33 млрд кубометрів.

У 2013 році до Білорусі було поставлено 19,8 млрд куб. м, до Литви - 2,7 млрд куб. м, до Молдови - 2,4 млрд куб. м, до Вірменії - 1,7 млрд куб. м, Латвії - 1,1 млрд куб. м, Казахстану - 4,7 млрд куб. м, Естонії - 0,7 млрд куб. м., Грузії - 0,2 млрд куб. м.

Таким чином, Україна стала лідером у закупівлях російського газу серед країн СНД і Балтії. Всього на цейринок у 2013 році поставлено 59,4 млрд куб. м проти 64,4 млрд. куб. м у 2012 році.

При цьому "Газпром" прогнозує подальше зниження обсягу поставок у 2014 році на ринок країн СНД і Балтії до 56,4 млрд куб. м.

Середня ціна російського газу в 2013 році для країн СНД і Балтії становила 272 дол. за тис. куб.

У 2013 році вартість поставок до СНД і Балтії становила 15,3 млрд дол. (у 2012 році - 19,9 млрд. дол.).

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Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» — російська енергетична компанія, що займається геологорозвідкою, видобутком, транспортуванням, зберіганням, переробкою і реалізацією газу, газового конденсату і нафти, а також виробництвом і збутом тепло- і електроенергії. Компанія поставляє природний газ як внутрішнім споживачам Росії, так і країнам СНД, Балтії, Європи.

«Газпром» має в своєму розпорядженні найбагатші в світі запаси природного газу. Його частка в світових запасах газу становить 18%, у російських - 72%. На «Газпром» припадає14% світового і 74% російського видобутку газу.