Міллер: "Південний потік" все одно буде побудований

Проект "Південний потік" відповідає економічним інтересам всіх країн-учасниць і буде побудований, заявив глава російського газового холдингу Олексій Міллер, передає РІА "Новости".

"Південний потік" відповідає економічним інтересам всіх країн-учасниць і буде побудований. Зараз ми з партнерами робимо все, щоб завершити роботи в намічені терміни. В кінці 2015 року по "Південному потоку" буде поставлений перший газ", - сказав Міллер на річних зборах акціонерів.

Читайте такожВ Єврокомісії пригрозили "наслідками" країнам, які підтримають "Південний потік"Він додав, що укладання глибоководної частини газопроводу в Чорному морі почнеться восени цього року.

"Із запуском "Південного потоку" морські газопроводи будуть забезпечувати дві третини всіх наших експортних поставок", - додав глава "Газпрому".

Газопровід "Південний потік" потужністю 63 мільярди кубометрів планується прокласти по дну Чорного моря з Росії до Болгарії для диверсифікації поставок газу в ЄС. Далі блакитне паливо буде розподілятися по різних країнах Європи.

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