«Лукойл» продав усі заправки в Криму

Нафтова компанія «Лукойл» продала всі заправки в Криму на прохання керівництва анексованої республіки Крим.

Про це в інтерв'ю газеті "Ведомости" розповів глава компанії Вагіт Алекперів.

"До нас звернулося керівництво Криму - прем'єр Аксьонов - з проханням продати заправки кримським операторам для розвитку малого та середнього бізнесу. І ми це зробили. Називати покупця не буду - він один. Вся наша мережа була продана після звернення керівництва Криму", - повідомив Алекперов.

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Також він розповів, що у «Лукойла» в Україні працює близько 5000 осіб. Є і роздрібний бізнес - близько 250 АЗС і нафтохімічний комплекс «Карпатнафтохім», який сьогодні зупинено. Причини цієї зупинки - економічна ситуація і безпека, адже там застосовується велика кількість хлору при виробництві ПВХ.

За словами глави компанії "Лукойл", робочі сьогодні і стоїть при заводі отримують зарплату. "Ми зберегли прекрасні відносини з профспілками та з регіональною владою, і в цілому колектив стабільний і не допустив жодного ексцесу на підприємстві. Наші регіональні керівники в контакті з владою. Ми ведемо переговори, щоб створити економічно вигідні умови для запуску цього унікального нафтохімічного комплексу", - говорить він.