Тариф на відпуск електроенергії АЕС підвищать з липня

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ) ухвалила рішення з 1 липня підвищити тариф на відпуск електроенергії для НАЕК «Енергоатом», оператором усіх діючих атомних електростанцій України, на 0,3% - до 30,31 коп. за кВт/год з 30,23 коп. за кВт/год.

Відповідне рішення комісія прийняла на засіданні 26 червня.

Як повідомляв УНІАН, НКРЕ з 1 травня 2014 року підвищила тариф на відпуск електроенергії для НАЕК «Енергоатом» на 8,8% - до 30,23 коп. за кВт/год з 27,78 коп. за кВт/год. З 1 квітня - на 20,5%, до 27,8 коп. за кВт/год з 23,08 коп. за кВт/год. З 1 січня 2014 року - на 4%, до 23,08 коп. за 1 кВт/год з 22,2 коп.

Читайте такожНАТО направило групу експертів на українські АЕС

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

По встановленої потужності ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.