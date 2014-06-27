ЄБРР вдвічі збільшив фінансування альтернативної енергетики в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв'ю журналістам заявила провідний банкір департаменту електроенергетики ЄБРР Ольга Єрьоміна.

«Коли ми готували першу фазу, в рамках якої було виділено 50 млн євро фінансування банку і 20 млн євро від Фонду чистих технологій, це був пробний етап. Оскільки був досягнутий успіх у реалізації першого етапу ... було прийнято рішення радою директорів ЄБРР на початку 2014 року продовжити дану програму і збільшити обсяг фінансування, в рамках USELF, то ж на 70 млн євро. 50 млн - це фінансування ЄБРР, і 20 млн - це фінансування Фонду», - сказала Єрьоміна.

Менеджер проекту USELF Ральф Вальтер повідомив, що всього за час проекту було отримано 108 заявок, з яких розглянули поки 33, та 7 проектів вже отримали фінансування.

За словами старшого менеджера департаменту енергоефективності ЄБРР Сергія Масліченко, банк забезпечує фінансування 60% від вартості проекту.

«Спочатку інвестор витрачає свої гроші - це 40%. Потім решта 60% забезпечує ЄБРР», - сказав Масліченко.

Водночас, відповідаючи на запитання про розмір процентної ставки за кредитом, банкір зазначив: «У нас немає стандартної процентної ставки як в українських комерційних банках. Все залежить від ризиків проекту, і хто є інвестором проекту».

«Метою ЄБРР не є субсидування процентної ставки, ми не даємо нижче ринкових. Процентні ставки - це комерційна таємниця по кожному проекту», - додав Масліченко.

Довідка УНІАН. ЄБРР є найбільшим фінансовим інвестором в Україні. Станом на 1 січня 2013 року банк взяв на себе зобов'язання щодо надання понад 8,2 млрд євро (10,7 млрд дол.) у межах 318 проектів в Україні. Одним з найбільших енергетичних проектів банку в Україні є надання кредиту обсягом 300 млн євро по проекту «Комплексна (зведена) програма підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій».

ЄБРР у 2010 році оголосив про початок Програми фінансування альтернативної енергетики (USELF) обсягом 50 млн євро, метою якої є надання фінансування місцевим приватним підприємствам для інвестицій у проекти відновлюваної енергетики (мала гідроенергетика, вітроенергетика, сонячна енергетика, використання біомаси та біогазу) в Україні.