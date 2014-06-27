У "Газпромі" заявляють, що ГТС України після будівництва "Південного потоку" їм буде не потрібна

Заступник голови російського газового монополіста "Газпром" Олександр Медведєв вважає, що після реалізації "Південного потоку" потреби у використанні газотранспортної системи України практично не залишиться.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав журналістам у Москві.

Відповідаючи на запитання, як вплине на російську компанію намір України модернізувати свою ГТС за участю американських і європейських партнерів, Медведєв заявив: "На нас це ніяк не вплине. Україна може робити зі своєю ГТС усе що завгодно, але не треба забувати - її вік в основному перевищує 35 років".

За його словами, необхідні інвестиції на підтримку її працездатності не робилися.

"Давайте ми за них вирішувати не будемо, нехай вони самі вирішують. У нас після реалізації проекту "Південний потік", із роботою "Північного потоку" та інших наших транспортних маршрутів потреби у використанні української ГТС практично не залишиться", підкреслив Медведєв.

При цьому він зазначив, що ніяких перешкод для будівництва "Південного потоку" "немає й бути не може".

"Ми будівництво ведемо за графіком", - сказав він.

Медведєв вважає, що може бути дискусія щодо використання 100% потужностей цього газопроводу, хоча у ньому буде лише російський газ.

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Як повідомляв УНІАН, Україна має намір залучити іноземні компанії до спільного управління вітчизняною газотранспортною системою.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що модернізація й реорганізація роботи української газотранспортної системи за допомогою створення компанії-оператора ГТС із можливістю входження до цієї компанію європейських і американських інвесторів дозволить зупинити будівництво російського газопроводу «Південний потік» і посилить позиції України як транзитної країни.

Голова «Газпрому» Олексій Міллер 27 червня заявив, що газопровід «Південний потік» в обхід України буде побудований, щоб зберегти за «Газпромом» статус постачальника до Європи «номер один».

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України є другою в Європі й однією з найбільших у світі. Загальна довжина газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів – 22,2 тис. км і газопроводів-відведень – 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) становить 1449.

У 2011 році Україна оголосила про необхідність провести модернізацію своєї ГТС, порахувавши, що на ці цілі знадобитися понад 5 млрд доларів.