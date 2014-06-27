Міллер про модернізацію ГТС України: поїзд вже пішов

Голова "Газпрому" Олексій Міллер заявляє, що у "Газпрому" немає інтересу до модернізації ГТС України, "поїзд уже пішов", компанія не братиме в цьому участі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Міллер сказав на прес-конференції в Москві за підсумками зборів акціонерів компанії.

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"Те, що стосується позиції "Газпрому" щодо модернізації ГТС України з американцями, європейцями. У нас немає на даний час ніякого інтересу до цього проекту, поїзд уже пішов, пішов не вчора. В модернізації ГТС України ми брати участі не будемо", - сказав Міллер.

Він зазначив, що є проблеми з майновими правами на ГТС України.

За його словами, на даний момент ГТС України не належить НАК "Нафтогаз України" і не знаходиться на його балансі, а належить Українській державі.

"Перш ніж щось із кимось обговорювати щодо модернізації, ГТС України повинна з'явиться на балансі того або іншого господарюючого суб'єкта", - сказав він і додав, що це питання дуже політизується в Україні.

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Міллер зазначив, що має бути змінено "з десяток" українських законів і лише після цього можна говорити, чи будуть у цьому проекті партнери.

Він заявив, що за оцінками "Газпрому" вартість ГТС України не велика, ГТС України коштує недорого.