Міллер визнав, що Україна знизила залежність від російського газу

Голова "Газпрому" Олексій Міллер зазначає, що проблем із транзитом російського газу через Україну немає, але проблеми з несанкціонованим відбором можуть початися восени, оскільки Україна не заповнює свої підземні газові сховища.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Міллер сказав на прес-конференції в Москві за підсумками зборів акціонерів компанії.

"На сьогоднішній день проблем із транзитом російського газу через територію України немає", - підкреслив Міллер.

За його словами, це пов'язано з тим, що українська промисловість споживає значно менше газу, ніж зазвичай у червні. Крім того, Україна використовує реверсні поставки газу, хоча "всім зрозуміло, що йдеться про осідання російського газу в українській трубі", додав він.

Міллер вважає, що проблема є, але її поки не видно в Україні та Євросоюзі. "Проблема полягає в тому, що Україна не закачує в повному обсязі газ до ПСГ. Це загрожує тим, що за так званим несанкціонованим відбором іноді інші слова використовуються - "крадіжка". Ці слова ми, мабуть, можемо використовувати восени цього року. Вірогідність такого сценарію дуже велика", - сказав Міллер.

Він додав, що проблему незакачування до ПСГ не видно, але вона може виникнути в найближчі кілька місяців.

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Як повідомляв УНІАН, запаси газу в українських підземних сховищах станом на 10 червня становили 12,614 млрд кубометрів.

За словами міністра енергетики Росії Олександра Новака, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" для гарантії безпечних поставок газу клієнтам російського "Газпрому" в державах Європейського Союзу повинна закачати у підземні сховища до початку зимового сезону 12 млрд кубометрів газу вартістю 4-5 млрд дол.

Довідка УНІАН. В Україні 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.