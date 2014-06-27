"Газпром" погрожує обмежити постачання газу європейським компаніям через реверс в Україну

Російський газовий монополіст "Газпром" може обмежити постачання газу європейським компаніям, які здійснюють реверс в Україну.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це керівник "Газпрому" Олексій Міллер сказав на прес-конференції в Москві за підсумками зборів акціонерів компанії.

"Ми поки що дуже уважно дивимось, володіємо вичерпною інформацією про те, як це робиться, що робиться - де там, що до чого пригвинтили, що спорудили додатково для того, аби реверс організувати. Насправді - це наш російський газ залишається на території України", - сказав Міллер.

На його думку, насправді ніякого фізичного реверсу не відбувається.

"Що може відбуватися далі? Мабуть, у видимій перспективі настане такий момент, коли ми вводитимемо обмеження постачання російського газу в напрямку тих ГВСів (газовимірювальних станцій - УНІАН), де ми фіксуємо реверсні постачання з усіма випливаючими наслідками для тих компаній, які одержують російський газ через ці ГВСи. Я маю на увазі європейські компанії", - наголосив він.

Голова «Газпрому» вважає, що це «аферистична схема», й Україна не має права розпоряджатися російським газом у своїй трубі, оскільки пункти здачі розташовані за територією України.

«Що стосується російського газу, без сумніву, Україна без російського газу обійтися не може. Про це свідчать і політичні діячі в Україні, тому російський газ, звісно ж, в українській трубі буде", - сказав Міллер і додав, що незрозуміло, який обсяг російського газу міститиметься в трубі.

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Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, Україна щорічно може одержувати з Європи близько 15 млрд кубометрів природного газу.

За словами глави НАК «Нафтогаз» Андрія Коболева, ціна європейського газу для України може коливатися на рівні 300 доларів за тисячу кубометрів.

Україна розробляє реверсні маршрути постачання газу з Угорщини, Польщі, Словаччини і Румунії. Найбільш перспективним маршрутом постачань газу в Україну є словацький. Проте використання словацького маршруту в повному обсягу блокується російським «Газпромом». На сьогодні для України відкриті угорський і польський газові маршрути.