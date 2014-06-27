«Нафтогаз»: в асоціації з ЄС Україна стане частиною єдиного європейського газового ринку

Україна завдяки підписанню 27 червня економічної частини Угоди про асоціацію з Європейським Союзом дістає змогу відстоювати свої інтереси при затвердженні і реалізації програм і стратегій ЄС з розвитку енергетичної інфраструктури, повідомили УНІАН у прес-службі НАК "Нафтогаз України".

«Угода передбачає, що компанії України і Євросоюзу працюватимуть в єдиному нормативно-правовому полі, і наша країна стає важливою частиною єдиного європейського газового ринку. Відповідно, Україна, яка має унікальні технічні можливості з транспортування і підземного зберігання газу, одержує додатковий важіль для відстоювання своїх інтересів у питаннях енергетичної співпраці з Євросоюзом», — цитує прес-служба главу правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва.

У повідомленні наголошується, що стаття Угоди «Співпраця у сфері використання інфраструктури» встановлює, що кожна сторона повинна враховувати енергетичні мережі і можливості іншої сторони при розробці програмних документів щодо попиту і пропозиції, енергетичних стратегій і планів розвитку інфраструктури.

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Крім того, Угода передбачає, що сторони повинні докладати зусиль для сприяння використанню інфраструктури передачі і зберігання газу і, в разі потреби, проводити консультації одна з одною або координувати свої дії з розвитку інфраструктури.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію. Сьогодні, 27 червня, Україна і Європейський Союз завершили підписання Угоди про асоціацію в повному обсягу.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.