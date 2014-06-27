У Росії продовжують наполягати, щоб Україна заплатила $4,5 млрд за газ

Голова "Газпрому" Олексій Міллер заявляє, що для нормалізації газових відносин Україна повинна погасити нагромаджений борг за російський газ.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Міллер сказав на прес-конференції в Москві за підсумками зборів акціонерів компанії.

"Перспективи відносин з Україною в газовій сфері дуже прості - Україна повинна спочатку заплатити за поставлений газ, вона повинна спочатку нам погасити борг - 4,5 млрд доларів, обсяг поставленого і неоплаченого газу - 11,5 млрд кубометрів", - сказав Міллер і наголосив, що це перший крок, яка має зробити Україна.

На запитання, коли будуть продовжені переговори, він відповів: "Предмета для переговорів немає, Україна переведена на передоплату. Є заборгованість - треба спочатку погасити заборгованість". "Нехай наші українські партнери спробують платити", - заявив Міллер.

За його словами, треба говорити не про "справедливу" ціну, а про "чесну" ціну, яка прописана в контракті.

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Як повідомляв УНІАН, переговори про врегулювання цінового питання між НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом» тривали з початку червня, останній їх раунд відбувся у Києві 14-15 червня. Переговори закінчилися нічим, і, як наголосив глава уряду України Арсеній Яценюк, всі запропоновані компроміси були свідомо відхилені російською стороною виключно з політичних мотивів. На думку Яценюка, Росія вела переговори, маючи початкову установку не погоджуватися з жодною з пропозицій, тоді як Україна та ЄС мали чітко вибудувану, єдину позицію.

16 червня о 10.00 «Газпром», як і обіцяв, скоротив до нуля поставки газу для України, залишивши тільки обсяги прокачування для європейських споживачів.

Того ж дня Україна і Росія подали позови до Стокгольмського арбітражу: Україна - про встановлення справедливої ціни на газ при збереженні діючого контракту та про стягнення 6 млрд доларів як переплати в попередні періоди. Позовна вимога російської сторони - стягнути з України борг за спожите паливо у розмірі 4,5 млрд доларів.