Енергоблок №4 Запорізької АЕС підключено до енергомережі

Як повідомили УНІАН у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України, в ході ремонту на енергоблоці №4 виконані основні регламентні та над регламентні роботи.

На даний момент на Запорізькій АЕС в роботі знаходиться 5 енергоблоків. Сумарна потужність становить 3 790 МВт.

З початку 2014 року запорізькі атомники виробили вже більше 18 млрд кВт-г електроенергії, а з початку пуску – більше 968 млрд кВт-г електроенергії. Це черговий внесок колективу Запорізької АЕС у зміцнення енергетичної безпеки країни.

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Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об`єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6 000 МВт. На ЗАЕС експлуатуються 6 енергоблоків потужністю 1 млн кВт кожен. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий – в 1985 р., третій – в 1986 р., четвертий – в 1987 р., п`ятий – в 1989 р., шостий – у 1995 році. Починаючи з 1984 року, внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс з 2 до 22%.

В останні роки станція виробляє близько 50% всієї електроенергії, виробленої атомними станціями України, і більше 22% від загального виробітку електроенергії в країні.