Погрози Газпрому покарати компанії за реверс газу в Україну абсолютно неприйнятні - Єврокомісія

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Європейській комісії, реагуючи на відповідну заяву, в Брюсселі цю новину прийняли до відома і вважають "ці погрози абсолютно неприйнятними".

"Комісія очікує, що "Газпром" і надалі бути надійним постачальником та буде виконувати свої договірні зобов'язань vis-á-vis своїх партнерів по ЄС. Ніщо не заважає компаням ЄС вільно розпоряджатися газом, купленим у "Газпрому", тому немає нічого "наполовину шахрайського" в таких комерційних операціях, що включає в себе продаж газу споживачам як всередині ЄС, так і третім країнам, таким, як Україна", - наголосили в Європейській комісії.

Читайте також"Газпром" погрожує обмежити постачання газу європейським компаніям через реверс в Україну