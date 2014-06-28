Погрози Газпрому покарати компанії за реверс газу в Україну абсолютно неприйнятні - Єврокомісія

12:28, 28 червня 2014
Енергетика
0

Європейська комісія назвала "абсолютно неприйнятними" погрози голови правління "Газпрому" Олексія Міллера "покарати" ті європейські компанії, які постачають чи транспортують газ в Україну.

Газпром продовжує тиснути на Європу / УНІАН

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Європейській комісії, реагуючи на відповідну заяву, в Брюсселі цю новину прийняли до відома і вважають "ці погрози абсолютно неприйнятними".

"Комісія очікує, що "Газпром" і надалі бути надійним постачальником та буде виконувати свої договірні зобов'язань vis-á-vis своїх партнерів по ЄС. Ніщо не заважає компаням ЄС вільно розпоряджатися газом, купленим у "Газпрому", тому немає нічого "наполовину шахрайського" в таких комерційних операціях, що  включає в себе продаж газу споживачам як всередині ЄС, так і третім країнам, таким, як Україна", - наголосили в Європейській комісії. 

Читайте також"Газпром" погрожує обмежити постачання газу європейським компаніям через реверс в Україну

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter