Статдані з Китаю підняли ціни на нафту

На світових торгах у вівторок, 1 липня, нафта дорожчає на тлі позитивної статистики з Китаю - одного з найбільших у світі споживачів палива, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на Brent вже подорожчали на $0,22, до $112,58 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,29, до $105,66 за барель.

Як вважають аналітики, звичайно, потрібно стежити за Іраком і ситуацією в Україні, але економічні дані, включаючи США, вказують на поліпшення в світовій економіці.

Читайте такожПодорожчання нафти з-за конфлікту в Іраку несе загрозу розвиваютьсяОфіційний індекс PMI для виробничого сектора Китаю в червні піднявся до 51 пункту з 50,8 пункту в травні, завдяки підвищенню попиту як усередині країни, так і за кордоном.

Інвестори також чекають статданих про запаси палива та зайнятість в США.

ОПЕК в червні скоротив видобуток нафти з досягнутого в травні тримісячного максимуму за рахунок боїв з сунітами в Іраку і технічних проблем на іракських експортних терміналах.

Читайте такожБюджет Росії не переживе зниження цін на нафту до $80 - прогноз ОщадбанкуАналітики значно підвищили прогнози цін на нафту в останні тижні з урахуванням локальних воєн в Іраку, який займає друге місце в ОПЕК по видобутку нафти, і в Україні.