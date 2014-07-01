США незабаром можуть стати лідером світового ринку надлегкої нафти

Після кількох десятиліть ізоляції США можуть стати одним з найбільших гравців на світовому ринку надлегкої нафти, пише Reuters.

Згідно з опублікованим на минулому тижні рішенням уряду США, компаніям дозволено експортувати легку газоподібну нафту, також відому як конденсат, що є ослабленням повної заборони на експорт нафти, яка діяла 40 років. Компанії отримали вихід на ринки, насамперед Латинської Америки та Азії, а в перспективі можуть скласти конкуренцію традиційним гравцям на Близькому Сході і в Африці.

Читайте такожВлада США послаблюють 40-літню заборону на експорт сирої нафтиКомпанії готові почати поставки протягом декількох тижнів, і до кінця року експорт може досягти 300.000 барелів на добу, за оцінкою аналітиків Citi в Нью-Йорку.

"Вплив може бути величезним. Поставки можуть початися протягом двох тижнів", - сказав глава Asia Pacific Energy Consulting і фахівець з конденсату Ел Тронер.

Читайте такожПодорожчання нафти з-за конфлікту в Іраку несе загрозу економікам, що розвиваються,США щодня виробляють до мільйона барелів конденсату, який може відправлятися на експорт після незначної переробки - стабілізації. Це вдвічі більше експорту з Катару - найбільшого в даний час виробника конденсату в світі.

В залежності від виду конденсату, він може використовуватися як у якості сировини на нафтохімічних підприємствах Китаю і Японії, так і для розведення важкої нафти, що видобувається в Латинській Америці.

Читайте такожСвітовий попит на нафту незабаром може досягти свого піку - МЕАДві компанії - Enterprise Products Partners і Pioneer Natural Resources - оголосили, що отримали дозвіл Міністерства торгівлі на експорт конденсату. Enterprise додала, що може почати поставки в будь-який час.