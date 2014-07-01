"Газпром" призупинив постачання палива Туреччини по "Блакитному потоку"

Подача газу по газопроводу «Блакитний потік» у вівторок, 1 липня, була припинена для проведення планового технічного обслуговування, яке завершиться 5 липня, передає РІА "Новости" з посиланням на повідомлення "Газпрому".

"У зв'язку з проведенням планового комплексу робіт на трубопроводній системі "Блакитний потік" з 1 по 5 липня 2014 року відбудеться тимчасове припинення подачі газу по газопроводу. Роботи, що проводяться, не позначаться на законтрактованих обсягах поставок природного газу турецьким споживачам", - повідомили в управлінні інформації "Газпрому".

Читайте такожПогрози " Газпрому покарати компанії за реверс газу в Україну абсолютно неприйнятні - ЄврокомісіяНа період профілактики подача газу споживачам буде здійснюватися за рахунок збільшення обсягів по альтернативним газотранспортним маршрутам, а також за рахунок використання газу з підземних сховищ Туреччини.

Читайте також"Газпром" просить владу РФ підвищити тарифи - немає грошей на китайський проектТуреччина - другий за розміром європейський ринок збуту «Газпрому» після Німеччини. У 2013 році «Газпром» експортував до Туреччини 27,03 мільярда кубометрів газу. Поставки російського газу в Туреччину здійснюються по газопроводу «Блакитний потік» і Трансбалканському газопроводу.

По «Блакитному потоку» в Туреччину поставляється понад 50% від загального обсягу закупівлі російського газу республікою. Поряд з безперебійним постачанням споживачів Туреччини, газопровід відіграє важливу роль в оперативному наданні країні додаткових обсягів газу для покриття дефіциту в екстрених ситуаціях.