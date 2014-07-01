Україна в червні імпортувала через Польщу 104 млн кубометрів газу

Українська національна нафтогазова компанія "Нафтогаз України" у червні поточного року імпортувала через Польщу за контрактом з німецькою компанією RWE Supply&Trading близько 104 млн кубометрів газу після 117 млн кубометрів місяцем раніше.

Про це свідчать оперативні дані оператора польської газотранспортної системи Gaz System, якими має в своєму розпорядженні УНІАН.

Минулого місяця середньодобові поставки складали близько 3,7 млн кубометрів газу. Поставки не реалізувалися два дні в червні, а в один з днів склали 1,3 млн кубометрів газу.

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Як повідомляв УНІАН, у квітні Україна відновила поставки газу з Європи через Польщу припинені в кінці минулого року після того, як уряд отримав більше, ніж 30% знижку на російське паливо.

Україна зараз транспортує газ через територію Угорщини і сподівається почати поставки через Словаччину з вересня поточного року. Експерти зазначають, що українська влада зараз можуть купувати газ в Європі дешевше, ніж пропонує Росія з 2 кварталу поточного року - 485 дол. за тисячу кубометрів, але відзначають, що технічні можливості не дозволять їй компенсувати всі поставки з Росії.

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За даними української сторони, в Європі, Україна може купувати за близько 300 дол./тис. куб.м.