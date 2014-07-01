Компанії South Stream Transport дозволили будувати «Південний потік» у Росії

Міжнародна спільна компанія South Stream Transport отримала дозвіл на початок будівництва газопроводу «Південний потік» у Росії, який планується прокласти по дну Чорного моря в обхід України.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації російського газового гіганта «Газпром».

«Сьогодні Міністерство будівництва та житлово-комунального господарства РФ видало компанії South Stream Transport дозвіл на будівництво газопроводу «Південний потік» на території Росії», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дозвіл дозволяє компанії почати будівництво технічної інфраструктури, всіх ниток газопроводу на суші, чотирьох мікротунелей і близько 3 км газопроводу для з'єднання з Єдиною системою газопостачання ВАТ «Газпром».

Згідно з дозволом, South Stream Transport приступає до підготовки будівельного майданчика в районі Анапи, облаштування під'їзних шляхів, завезення будівельної техніки, обладнання, матеріалів і реалізації заходів з охорони рідкісних видів тварин і рослин.

Укладання труб у російських територіальних водах планується почати в листопаді 2014 року після отримання дозволу від Міністерства природних ресурсів і екології РФ на прокладання підводних кабелів і трубопроводів на континентальному шельфі та у внутрішніх територіальних водах Російської Федерації.

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Довідка УНІАН. «Південний потік» - інфраструктурний проект з будівництва газопроводу потужністю 63 млрд куб. м через Чорне море в обхід України до країн Південної і Центральної Європи в цілях диверсифікації маршрутів експорту природного газу і виключення транзитних ризиків. Перший газ по «Південному потоку» планується поставити наприкінці 2015 року. На повну потужність газопровід повинен вийти в 2018 році.

Плануванням, будівництвом і подальшою експлуатацією морської частини газопроводу «Південний потік» займається міжнародна спільна компанії South Stream Transport B.V. Акціонерами компанії є компанії «Газпром» (50%), ENI (20%), Wintershall і EDF (по 15% кожна).

У березні 2014 року South Stream Transport підписала контракт на будівництво першої нитки морської ділянки «Південного потоку», в квітні - на будівництво другої нитки. Укладені також договори на поставку приблизно 150 тисяч труб для перших двох ниток морського газопроводу. Будівництво першої нитки морського газопроводу триватиме до третього кварталу 2015 року.