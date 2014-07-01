В «Енергоатомі» вважають за необхідне доопрацювати законопроект про податковий компроміс

Фахівці ДП НАЕК «Енергоатом» з питань оподаткування вважають за необхідне доопрацювати проект закону №4930 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей уточнення податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у разі застосування податкового компромісу». В документі мають бути враховані інтереси великих платників податків, які виконували свої податкові зобов’язання у повному обсязі.

Прийнята 19 червня поточного року Верховною Радою України у першому читанні базова версія проекту закону №4930 створює умови для збільшення необґрунтованого податкового тиску на великих платників податків, серед яких ДП НАЕК «Енергоатом» посідає одне з перших місць у державі. Поточна редакція законопроекту порушує один з основоположних принципів Податкового Кодексу України, стаття 4 якого стверджує, що податкове законодавство України ґрунтується на принципі загальності оподаткування та рівності усіх платників перед законом. Натомість у зазначеному законопроекті присутні відверто дискримінаційні норми саме по відношенню до сумлінних платників податків. Пункт 12 законопроекту №4930 фактично примушує великих платників до податкового компромісу, незважаючи на те чи потребують вони цього компромісу взагалі.

Нагадаємо, що ДП НАЕК «Енергоатом» був і залишається дисциплінованим платником податків, якій розуміє, що його платежі до бюджетів усіх рівнів є важливими для своєчасних соціальних виплат населенню та запорукою економічної безпеки держави. У 2013 році до бюджетів усіх рівнів Компанія перерахувала 6,8 млрд грн. «Енергоатом» є чи не єдиним в Україні підприємством з переплатою податку на прибуток у розмірі 1,4 млрд грн.

Необхідність прийняття законопроекту №4930 його автори обґрунтовують тим, що він надасть змогу реанімувати економіку шляхом виведення її з тіні. Головною метою документу є добровільна акція декларування недоплачених платежів до бюджету, що подається як певний компроміс між державою та платниками податків. Для фактичної реалізації режиму податкового компромісу платникам податків надаються певні преференції, зокрема сплата лише частки завчасно не задекларованих платежів у розмірі 15%.

При цьому ще раз підкреслимо: «Енергоатом» не лише на 100% сплачував податки, але і переплачував їх авансом. Тим не менш, згідно із алгоритмом, прописаним у законопроекті №4930, Компанія зобов’язана надати уточнюючи розрахунки за сплатою податків у попередній період на однакових умовах з тими, хто ухилявся від сплати податків. До чого це призведе неважко здогадатись – нескінченні прискіпливі перевірки фіскальних органів можуть просто паралізувати фінансово-економічну діяльність Компанії. До того ж «Енергоатом», як найбільша енергогенеруюча компанія країни, працює із сотнями контрагентів та їх субпідрядників. Якщо хтось в ланцюгу постачальників послуг чи обладнання в інтересах атомної енергетики «напише явку з повинною», кінцевим відповідачем без сумнівів стане ДП НАЕК «Енергоатом» як «остаточний вигодонабувач».

Варто зазначити, що у Комітеті з питань податкової та митної політики ВР до законопроекту №4930 також залишається багато питань. Зокрема,перший заступник голови Комітету – народний депутат України Оксана Продан переконана, що процедура застосування податкового компромісу потребує детального обговорення. «При розгляді у першому читанні у Комітеті наголошувалося на її складності. Про це казали і експерти: чи можна її спростити за етапами податкового контролю, бо передбачена зустрічна звірка, а також можливість проведення податкової перевірки. Викликає також дискусію запропонована у проекті норма про суцільні перевірки великих платників податків, які не висловили бажання подавати уточнюючі розрахунки, тобто тих, хто не мав порушень», ‒ зазначила О.Продан під час наради щодо підготовки до другого читання проекту закону, яка відбулась 25 червня.

«Лишається сподіватися, що члени профільного комітету ВР та податківці виконають свою обіцянку і законопроект до свого другого читання здобуде очікуваної лаконічності, неупередженості та, вибачте за каламбур, безкомпромісності механізму досягнення податкового компромісу», ‒ підкреслив заступник головного бухгалтера ДП НАЕК «Енергоатом» Віктор Гайдуков.