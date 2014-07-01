«Нафтогаз»: для опалювального сезону достатньо 10 млрд кубів газу у сховищах

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам на прес-конференції в Києві заявив начальник управління контролю за розрахунками за реалізований природний газ НАК «Нафтогаз України» Владислав Яковлєв.

«Для того, щоб нормально пройти опалювальний сезон, нам необхідно 10 – 10,2 млрд кубів газу, для того, щоб Україна була в теплі», - сказав Яковлєв.

За даними системи відображення інформації асоціації Європейських операторів підземних газових сховищ (GSE), запаси газу в українських підземних сховищах станом на 1 липня 2014 року становлять 14,2 млрд куб. м.

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Як раніше повідомляв УНІАН, переговори про врегулювання цінового питання між НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом» тривали з початку червня, останній їх раунд відбувся в Києві 14-15 червня. Переговори закінчилися нічим, і, як підкреслив глава уряду України Арсеній Яценюк, усі запропоновані компроміси були свідомо відхилені російською стороною виключно з політичних мотивів. На думку Яценюка, Росія вела переговори, маючи початкову установку не погоджуватися з жодною з пропозицій, тоді як Україна та ЄС мали чітко побудовану єдину позицію.

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16 червня о 10 годині ранку «Газпром», як і обіцяв, скоротив до нуля поставки газу для України, залишивши лише обсяги прокачування для європейських споживачів. Крім того, Україна і Росія подали позови до Стокгольмського арбітражу: Україна – про встановлення справедливої ціни на газ при збереженні діючого контракту й про стягнення 6 млрд дол. як переплати в попередні періоди. Позовна вимога російської сторони – стягнути з України борг за спожите паливо в розмірі 4,5 млрд дол.