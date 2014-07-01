«Роснефть» хоче судитися з «Газпромом»

«Роснефть» готова відстоювати обмежені «Газпромом» права в суді, йдеться в заяві «Роснефти». Компанія підкреслює, що «Газпром» за законом зобов'язаний забезпечити незалежним виробникам доступ до транспортної системи газопроводу «Сила Сибіру», що він відмовляється робити, пише "Газета.ru".

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«Газпром», як інфраструктурна монополія, зобов'язаний забезпечити незалежним виробникам доступ до транспортної системи. І тоді 40 млрд кубометрів газу, виробленого підприємствами «Роснефти» у Східному Сибіру, і як мінімум стільки ж - іншими незалежними виробниками увіллються в економіку регіонів, дадуть світло, тепло і енергію їх розвитку», - наголошується в повідомленні.

«Роснефть» вважає, що позиція «Газпрому» розходиться із завданням розвитку регіонів Сибіру і Далекого Сходу і прямо суперечить чинному законодавству. Нафтовидобувна компанія підкреслює намір забезпечувати права громадян країни «в переговорному процесі в рамках корпоративних процедур, у спілкуванні з регуляторами і, якщо знадобиться, в судовому процесі».