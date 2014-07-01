Росія добудує «Південний потік» в обхід України, незважаючи на труднощі - Путін



Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це президент РФ Володимир Путін сказав на нараді послів і постійних представників Російської Федерації.

«Ми завжди дорожили репутацією надійного постачальника енергоресурсів, інвестували в розвиток газової інфраструктури. Спільно з європейськими компаніями, як ви знаєте, збудували нову газотранспортну систему «Північний потік» по дну Балтійського моря. І, незважаючи на відомі труднощі, просуватимемо проект «Південного потоку», - сказав Путін.

Він вважає, що дедалі більше європейських політиків і ділових людей розуміють, що Європу просто хочуть використати «в чиїхось інтересах, що вона стає заручником недалекоглядних ідеологізованих підходів».

Як повідомляв УНІАН, 2 червня Брюссель запропонував Болгарії призупинити будівництво "Південного потоку" на її ділянці. Офіційна причина - невідповідність проекту Третього енергетичного пакету.

8 червня прем'єр-міністр Болгарії Пламен Орешарский повідомив, що його країна зупиняє роботу над суперечливим проектом газопроводу «Південний потік», який підтримує Росія.

9 червня Сербія заявила, що може бути змушена зупинити будівництво газопроводу «Південний потік» по своїй території після того, як Болгарія заявила, що зупиняє роботи на своєму сегменті. Водночас сербський прем'єр Александар Вучич заявив, що офіційного рішення з цього приводу ще не приймали.

При цьому 24 червня було ухвалено остаточне інвестиційне рішення щодо будівництва газопроводу «Південний потік» на території Австрії. У Відні в рамках візиту президента РФ Володимира Путіна до Австрійської Республіки глава російського «Газпрому» Олексій Міллер і генеральний директор компанії OMV Герхард Ройсс підписали Угоду акціонерів спільної проектної компанії South Stream Austria GmbH.

Довідка УНІАН. «Південний потік» - інфраструктурний проект російської компанії «Газпром» щодо будівництва газопроводу в обхід України потужністю 63 млрд куб. м газу щорічно. Планується, що він буде проходити через Чорне море до країн Південної і Центральної Європи з метою диверсифікації маршрутів експорту та виключення транзитних ризиків. Початок поставок по газопроводу заплановано на кінець 2015 року, вихід на повну потужність - в 2018 році.

Планувалося, що морська ділянка газопроводу «Південний потік» пройде по дну Чорного моря від російського узбережжя до Болгарії. Загальна протяжність чорноморської ділянки становитиме понад 930 км, максимальна глибина - понад 2 км.

Наприкінці 2011 року Росія не досягла домовленості з Туреччиною про отримання остаточного дозволу на будівництво газопроводу «Південний потік» в турецькій винятковій економічній зоні в Чорному морі.