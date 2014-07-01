"Газпром" оскаржує штраф Литви в $48 млн

Газпром попросив переглянути штраф у $48 мільйонів, призначений литовським судом, який визнав дії російського концерну антиконкурентними і такими, що порушують міжнародні угоди Євросоюзу, пише Reuters.

У червні антимонопольний регулятор Литви визнав порушенням закону відмову Газпрому - єдиного постачальника газу до Литви - розглянути можливість обміну газом з місцевою електроенергетичною компанією Lietuvos energijos gamyba в 2012 році. На думку регулятора, майже 10 років тому Газпром також порушив закон про конкуренцію, коли придбав майже 40 відсотків акцій постачальника газу Lietuvos Dujos, закривши ринок для конкурентів, що викликало зростання цін на газ і електроенергію.

"Газпром " заявляє, що рішення Ради з конкуренції незаконно і необгрунтовано, і просить суд скасувати його", - повідомила представник регіонального адміністративного суду Вільнюса Сігіта Ясиневисьєне-Балтадуоне.

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"Серед аргументів компанії - заяви, що Рада порушила міжнародні домовленості Європейського союзу і не змогла завершити розслідування у відведений законом час. Компанія також оспорює розмір штрафу".

Відразу після рішення про штраф концерн продав акції Lietuvos Dujos і литовської газорозподільної фірми Amber Grid.