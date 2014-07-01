Кабмін хоче зробити країну світовим постачальником продовольства

Кабінет міністрів має намір скоротити частку енергоємних галузей в економіці України й зробити країну світовим постачальником продовольства.

Про це заявив перший заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Анатолій Максюта, повідомила прес-служба міністерства.

«У довгостроковій перспективі уряд планує змінити структуру української економіки, зменшивши питому вагу енергоємних галузей», - цитує прес-служба Максюту.

За його словами, перспективними для України є сільське господарство, харчова промисловість, машинобудування, авіа- та суднобудування. Крім того, Україна має значний потенціал розвитку IT-технологій.

Заступник міністра назвав одним із пріоритетів уряду розвиток інфраструктури, в першу чергу це стосується агропромислового комплексу, зокрема логістики та експорту сільськогосподарської продукції, будівництва доріг і транспортних комунікацій, включаючи портове господарство.

Також Максюта нагадав, що уряд працює над скороченням споживання газу й пошуком альтернативних джерел його поставок в Україну, включаючи виробництво альтернативного палива, будівництво LNG-терміналу, заходи щодо енергоефективності, й створенням відповідних умов для залучення інвесторів у ці сфери.

Як повідомляв УНІАН, російський газовий монополіст «Газпром» із квітня скасував усі пільги на поставки газу Україні, пояснивши це тим, що український партнер не виконує досягнуті домовленості щодо погашення заборгованості за поставки газу. В результаті цього ціна на російський газ із квітня 2014 року збільшилася до 485 дол. за тисячу кубометрів із 268,5 дол. у першому кварталі цього року.

Новий уряд на чолі з Арсенієм Яценюком оголосив курс на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення, зокрема на газ, електрику та централізоване теплопостачання.