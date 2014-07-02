Угорщина братиме участь у будівництві «Південного потоку»

Як заявив угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан, «той, хто сказав, що ми не повинні будувати «Південний потік», має запропонувати альтернативу щодо того, як ми маємо жити без енергетики», передає Радіо Свобода.

Ця заява Орбана підтверджує розбіжності у Євросоюзі щодо цього газогону. Раніше Єврокомісія закликала країни співдружності протистояти тиску Росії у питанні будівництва «Південного потоку», заявивши, що контракт з «Газпромом» підписаний з порушенням правил конкуренції.

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Минулого місяця Болгарія заморозила будівництво цього газопроводу. Але австрійська енергетична компанія OMV і російський «Газпром» підписали контракт на будівництво австрійської частини трубопроводу «Південний потік», який повинен постачати природний газ до Європи в обхід України.

Підписання відбулося 24 червня перед переговорами у Відні між президентом Росії Володимиром Путіним і президентом Австрії Хайнцем Фішером, які обговорювали «Південний потік» і кризу в Україні.

OMV стверджує, що проект сприятиме зміцненню безпеки енергетичних поставок до Європи.

Україна виступає категорично проти цього проекту.