Ситуація в Іраку знову підняла ціни на нафту

На світових торгах в середу, 2 липня, ціни на нафту зростають через побоювання за постачання з Іраку, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на Brent вже подорожчали на $0,09, до $112,38 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,10, до $105,44.

Аналітики вважають, що ситуація на Близькому Сході не дасть цінам впасти: у США починається літній сезон автоподорожей, а економіка Китаю стабільна.

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Однак ризики постачання ринку з Іраку і Нігерії не дозволять американському еталону впасти нижче $100, вважають аналітики.

Суніти і курди покинули перше засідання нового парламенту Іраку після того, як шиїти не змогли знайти заміну прем'єр-міністру Нурі аль-Малікі, тим самим знизивши ймовірність швидкого створення єдиного уряду, яке врятувало б країну від розколу.

Читайте такожБюджет Росії не переживе зниження цін на нафту до $80 - прогноз СбербанкуПідтримку цінам також дає скорочення світових видобувних потужностей, які, на думку аналітиків, насилу зможуть компенсувати серйозні перебої в постачаннях.