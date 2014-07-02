Рівненська АЕС підключила до мережі енергоблок №3

Рівненська атомна електростанція сьогодні, 2 липня, підключила блок №3 до енергомережі країни після проведення ремонту, йдеться в повідомленні НАЕК «Енергоатом».

«2 липня о 0:01 енергоблок №3 (ВВЕР-1000) Рівненської АЕС підключено до енергомережі після завершення поточного ремонту», - йдеться в повідомленні компанії.

Також повідомляється, що радіаційна, протипожежна і екологічна обстановка на РАЕС і прилеглій території не змінювалася та знаходиться у межах діючих норм.

Як повідомляв УНІАН, РАЕС 19 червня відключила блок №3 від енергомережі країни для усунення неполадок парогенератора.

Довідка УНІАН. Рівненська атомна електростанція (АЕС) розташована на північному заході Рівненської області. На РАЕС експлуатується чотири енергоблоки сумарною потужністю-2 835 МВт: блок №1 (ВВЕР-440) потужністю 420 тис. кВт з 1980 року, блок №2 (ВВЕР-440) потужністю 415 тис. кВт з 1981 року, блок №3 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 1986 року, блок №4 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 2004 року.