Україна в червні збільшила імпорт газу з Угорщини в 5 разів

Україна в червні 2014 року збільшила імпорт природного газу з Угорщини в порівнянні з попереднім місяцем в 5 разів - до 210,7 млн куб. м з 43,4 млн куб. м.

Про це свідчать дані оператора угорської газотранспортної системи FGSZ Ltd.

Згідно з даними FGSZ Ltd, середньодобовий імпорт газу з Угорщини в червні склав близько 7 млн куб. метрів.

У той же час, даний обсяг вже протягом двох місяців не досягає максимальної технічної можливості в 16 млн кубометрів природного газу на добу.

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Як раніше повідомляв УНІАН, Україна в червні поточного року імпортувала через Польщу за контрактом з німецькою компанією RWE Supply&Trading близько 104 млн кубометрів газу після 117 млн кубометрів місяцем раніше.

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Довідка УНІАН. Україна розробляє реверсні маршрути поставок газу з Польщі, Угорщини, Словаччини та Румунії. Відкриття всіх чотирьох маршрутів дозволить Україні збільшити щорічні поставки газу до 30 млрд куб. м. Найбільш перспективним маршрутом поставок газу в Україну є словацький.

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