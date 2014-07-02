Україна вважає неприйнятними цінові пропозиції «Газпрому»
Російська сторона не зробила в переговорах «жодного кроку назустріч», відійшовши в останніх раундах навіть від домовленостей, які були досягнуті на переговорах раніше
Україна продовжує вважати неприйнятними пропозиції «Газпрому» про надання 100 дол. знижки на газ, оскільки це дозволить Кремлю використовувати енергопостачання як постійно діючий політичний важіль.
Про це йдеться в офіційному коментарі міністра енергетики і вугільної промисловості Юрія Продана, розповсюдженому прес-службою відомства.
Міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан прокоментував слова міністра енергетики Російської Федерації Олександра Новака щодо відсутності намірів російської сторони змінювати свою пропозицію і умови, за яких поставки газу до України поновляться.
«Сам механізм, яким російська сторона пропонує встановити цю ціну, - в односторонньому порядку, шляхом ухвалення урядового рішення - також неприйнятний. Це спроба залишити питання поставок газу до України як постійно діючий політичний важіль», - цитує прес-служба слова Продана.
«Українська сторона також не може назвати цю пропозицію ані конструктивною, ані навіть добросовісною. Ця пропозиція містить ціну у 385 дол. США за 1000 куб. м газу, яку не лише українська сторона, а й представники Єврокомісії визнають неринковою і завищеною», - підкреслюється у повідомленні.
Також у повідомленні наголошується, що російська сторона не зробила у переговорах «жодного кроку назустріч», відійшовши на останніх раундах навіть від домовленостей, які були досягнуті на переговорах раніше.
У міністерстві нагадали, що «Нафтогаз України», здійснивши платіж у сумі 786,4 млн дол., повністю розрахувався за газ, поставлений у першому кварталі поточного року.
«Не словами, а діями підтвердив свій настрій на конструктивне вирішення проблеми», - наголошується в повідомленні.
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Як раніше повідомляв УНІАН, 1 липня 2014 року міністр енергетики РФ Олександр Новак заявив, що Росія не збирається переглядати свої пропозиції Україні щодо газу, вони достатньо комфортні.
Переговори з врегулювання цінового питання між НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом» тривали з початку червня, останній їх раунд відбувся в Києві 14-15 червня. Переговори закінчилися нічим, і, як підкреслив очільник уряду України Арсеній Яценюк, усі запропоновані компроміси були свідомо відхилені російською стороною виключно з політичних мотивів. На думку Яценюка, Росія вела переговори, маючи початкову установку не погоджуватися з жодною пропозицією, тоді як Україна і ЄС мали чітко вибудувану єдину позицію.
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16 червня о 10-й годині ранку «Газпром», як і обіцяв, скоротив до нуля поставки газу для України, залишивши тільки об'єми прокачування для європейських споживачів. Крім того, Україна і Росія подали позови до Стокгольмського арбітражу: Україна – про встановлення справедливої ціни на газ при збереженні чинного контракту і про стягнення 6 млрд дол. як переплату у попередні періоди. Позовна вимога російської сторони – стягнути з України борг за спожите паливо у розмірі 4,5 млрд дол.
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