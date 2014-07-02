Єврокомісія хоче до кінця року створити в ЄС єдиний енергоринок

Єврокомісія (ЄК) планує до кінця року сформувати в Євросоюзі єдиний енергетичний ринок, сказав голова ЄК Жозе Мануел Баррозу, виступаючи в середу в Європарламенті, передає РІА Новости.

Баррозу знову звернув увагу на залежність ЄС від імпорту енергії. За його словами, має бути створена конкурентоспроможна, енергобезпечна економіка, яка знижує залежність від імпорту нафти і газу.

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Єврокомісія вважає, що необхідно диверсифікувати джерела енергії, «в тому числі з точки зору географії, економіки, яка включає поновлювані джерела, підвищує ефективність енергоспоживання, покращує енергетичну інфраструктуру, створює єдиний енергетичний ринок».

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Єврорада наприкінці минулого тижня схвалила стратегію для ЄС в галузі енергобезпеки і клімату, запропоновану Єврокомісією, попросивши доопрацювати її до жовтневого саміту лідерів ЄС, нагадав Баррозу.