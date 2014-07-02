Завтра ВР має розглянути питання про введення надзвичайного стану в енергетиці - Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, відкриваючи засідання уряду.

Прем’єр повідомив, що щойно завершилася зустріч за його участі, президента України Петра Порошенка та голови Верховної Ради України Олександра Турчинова, на якій обговорювали питання, що завтра повинен підтримати парламент.

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“Також була загальна оцінка ситуації, яка зараз відбувається в країні. Я хотів би коротко проінформувати по тим законопроектам, по яким парламент повинен продемонструвати свою підтримку, які будуть завтра розглядатися і які вкрай важливі для країни... Мова йде про, в першу чергу, можливість введення надзвичайного стану на енергетичному ринку. Цей законопроект включений до порядку денного, і завтра він має бути проголосований.

Друге питання, яке стосується газотранспортної системи: допуск до модернізації й експлуатації української ГТС країн-членів ЄС і США. Також це вкрай необхідний закон, який завтра повинен бути прийнятий.

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НАК “Нафтогаз” разом з Міненерго отримали доручення готувати енергетичну конференцію в Україні, щоб Україна продемонструвала ЄС і навпаки, яку нову спільну модель енергетичного ринку разом з країнами-членами ЄС, які ратифікували і виконують Третій енергетичний пакет, ми будемо разом будувати”, - сказав глава уряду.

Також Яценюк заявив, що завтра парламент має розглянути проект змін до Конституції, внесений президентом.

Він підкреслив, що одним з основних завдань в рамках проведення конституційної реформи залишається децентралізація влади в країні, передача повноважень на місця, передача фінансових ресурсів на місця і при цьому передача відповідальності на місця.

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“Щоб не забували, що не тільки права передаються, а й обов'язки також”, - наголосив прем’єр.

Яценюк висловив сподівання, що парламент завтра “буде демонструвати одностайність в прийнятті тих рішень, які потрібні Україні”.