Транзит російського газу через Україну скоротився на 5%

18:46, 02 липня 2014
Енергетика
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Україна за 5 місяців знизила транзит російського газу в Європу, але у травні - збільшила.

Транзит российского газа через Украину снизился / Фото УНИАН

Транзит російського газу через територію України до країн Європи в січні-травні 2014 року скоротився на 5% порівняно з аналогічним періодом 2013 року - до 30,544 млрд куб. м.

Про це йдеться у звіті, розміщеному на сайті Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.

За даними Міненерговугілля, в травні 2014 року транзит природного газу збільшився порівняно з травнем 2013 року на 2,6% - до 6,139 млрд куб. м.

Як повідомляв УНІАН, обсяг газу, який транспортувався через Україну до європейських країн, за підсумками 2013 року збільшився на 3,2% порівняно з 2012 роком - до 86,1 млрд куб. м.

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У 2012 році транзит російського газу через територію України становив 84,261 млрд куб. м, що на 19,13% менше показника 2011 року.

Згідно з транзитним контрактом між Україною і Росією, «Газпром» зобов'язаний щорічно прокачувати через територію України не менш як 110 млрд кубометрів природного газу, інакше, якщо російська компанія не виконує цієї умови, вступає в силу положення «транзитуй або плати». «Газпром» жодного разу не виконував цю умову, при цьому обсяги транзиту падають вже впродовж останніх чотирьох років.

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