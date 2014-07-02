Україна значно знизила споживання газу

Україна у січні-травні 2014 року скоротила споживання газу порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 12,7% - до 23,179 млрд кубометрів.

Про це повідомляється у звіті, розміщеному на сайті Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.

За даними Міненерговугілля, споживання газу у травні 2014 року скоротилося порівняно з травнем 2013 року на 11,3% - до 1,835 млрд кубометрів, а порівняно з квітнем 2014 року – скоротилося на 39%.

Видобуток газу в Україні, без урахування «Чорноморнафтогазу», за п'ять місяців 2014 року становив 8,188 млрд куб. м, що на 1,7% більше показника за аналогічний період 2013 року.

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Як повідомляв УНІАН, Україна у 2013 році скоротила споживання газу порівняно з 2012 роком на 8,1% - до 50,358 млрд кубометрів.

За підсумками 2012 року Україна скоротила споживання газу порівняно з 2011 роком на 5,66% - до 48,761 млрд куб. м. У 2010 році Україна спожила 57,7 млрд куб. м, у 2009 році - 51,9 млрд куб. м, у 2008 році - 66,3 млрд куб. м, у 2007 році - 69,9 млрд куб. м, у 2006 році - 73,9 млрд куб. м, в 2005 році - 76,4 млрд куб. м.