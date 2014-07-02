Україна у травні відновила імпорт нафти

Україна у травні 2014 року, після місячної перерви, відновила імпорт нафти в обсягу 51,4 тис. тонн, говориться в повідомленні Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, імпорт нафти за 5 місяців цього року збільшився порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 55,6% - до 305,2 тис. тонн.

Поставки нафти (власного видобутку та імпорт) на нафтопереробні заводи України в січні-травні 2014 року скоротилися порівняно з січнем-травнем 2013 року на 1,4% - до 1,261 млн. тонн.

Переробка нафтової сировини на вітчизняних НПЗ і Шебелінському ГПЗ к січні-травні 2014 року збільшилася порівняно з січнем-травнем 2013 року на 7,8% - до 1,377 млн. тонн. У травні переробка скоротилася порівняно з торішнім показником на 0,4% - до 249,7 тис. тонн.

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Як повідомляв УНІАН, Україна в 2013 році скоротила імпорт нафти порівняно з 2012 роком у 2,3 разу - до 659,1 тис. тонн.

Переробка нафтової сировини на вітчизняних НПЗ і Шебелінському ГПЗ у 2013 році скоротилася порівняно з 2012 роком на 26,1% - до 3,377 млн. тонн.