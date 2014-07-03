Словацька компанія завершила прийом заявок на реверс газу до України

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв'язків з громадськістю Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

Як зазначається в повідомленні, процедура Open Season проводилася відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння, підписаного 28 квітня 2014 р. операторами газотранспортних систем України (ПАТ «Укртрансгаз») та Словаччини («Eustream AS»).

До поставок газу в Україну територією Словаччини виявили інтерес близько двох десятків європейських постачальників. Серед них – найбільші газові трейдери Євросоюзу.

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«Переконливі результати Open Season підтверджують, що поставки газу з ЄС в Україну – це комерційно привабливий і юридично бездоганний бізнес. Потужний український ринок дуже цікавий європейцям. Немає сумнівів у тому, що словацькі газотранспортні потужності в напрямку України будуть користуватися попитом не тільки по лінії Вояни-Ужгород, а й по одному з чотирьох недозавантажених магістральних газопроводів в пункті Велке Капушани», — зазначив Андрій Коболєв, Голова правління НАК «Нафтогаз України».

Eustream повідомляє, що нова точка інтерконекту Будніце, створена на лінії Вояни-Ужгород, увійде до словацької ГТС. Транзитні потужності цієї ділянки мережі будуть запропоновані учасникам ринку на стандартних недискримінаційних умовах, сказано в повідомленні.