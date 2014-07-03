Україна припинила експорт вугілля до Росії - ЗМІ

Новочеркаська ГРЕС заявила про проведення конкурсу на нового постачальника вугілля. Причина в небажанні українського холдингу ДТЕК Ріната Ахметова продовжувати контракт на поставку вугілля (антрацитовий штиб, вважається відходом вуглевидобутку). Про це «Известиям» розповіли в підконтрольній «Газпрому» компанії ОГК-2, яка управляє Новочеркаською ГРЕС разом з 10 іншими російськими електростанціями.

Припинення цих поставок означає фактичну зупинку українського експорту вугілля в Росію. Розташована в Ростовській області Новочеркаська ГРЕС - єдина електростанція в Росії, яка купувала українське вугілля, а компаніям інших галузей, наприклад, металургійній, українське коксівне вугілля не поставляється.

Читайте такожРосія урізала фінансування окупованого Криму - грошей катастрофічно не вистачаєКонтракт між ОГК-2 і ДТЕК закінчився у квітні 2014 року, каже Дмитро Філатов, прес-секретар ОГК-2. За його словами, обсяг поставок на Новочеркаську ГРЕС (забезпечує енергією промислову, південно-західну частину Ростовської області) в минулому році з українського боку становив трохи більше 400 тис. т. В цьому році поставок вугілля з України не буде точно, зазначив він.

Читайте такожСША попереджають Росію - нові санкції можуть з легкістю зіштовхнути її в рецесію» За словами доцента Московського державного гірничого університету Лева Кузяєва, Новочеркаська ГРЕС спожила в 2013 році близько 3 млн т вугілля, з них українського вугілля - близько 15%. Ці поставки на суму близько $20 млн складають весь український вугільний експорт у Росію. Всього в Росії з вугілля виробляється не більше п'ятої частини всієї електроенергії.

Читайте такожАгресія проти України обернеться для Росії втратою $100 млрд і падінням економікиКоксівне вугілля Україна традиційно експортує в Європу (за 2013 рік ДТЕК було вивезено 4,7 млн т; основні покупці - Болгарія, Туреччина, країни Південно-Східної Азії).

За словами представника ОГК-2 Дмитра Філатова, в зв'язку з скасуванням поставок вугілля з України Новочеркаська ГРЕС може перейти на висококалорійне вугілля, якщо ціна на нього буде прийнятною. Переможця конкурсу ОГК-2 визначить у середині липня: Філатов визнав, що перевагу будуть віддавати ростовським компаніям.