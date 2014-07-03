Китай платитиме за російський газ приблизно $360 - ЗМІ

«Газпром» буде поставляти газ у Китай за ціною, близькою до тієї, яку платить Німеччина - найбільший імпортер російського газу, пишуть "Ведомости" з посиланням на Bloomberg.

Базова ціна за 1000 куб. м складає приблизно $360, уточнили два джерела. Німеччина минулого року платила одну з найнижчих цін за російський газ - $366 за 1000 куб. м, додало інше джерело. Німеччина купує газ у Росії вже 40 років, минулого року вона імпортувала 40,2 млрд куб. м - приблизно чверть від усіх поставок російського газу до Європи.

Середня ціна для Європи в 2013 р. становила $380. За розрахунками «ВТБ капіталу», трубопровідний газ коштуватиме Китаю в середньому $395 за 1000 куб. м, за оцінкою Renaissance Capital - $370-380, Альфа-банку - $380. Китайський чиновник раніше говорив Bloomberg, що CNPC платитиме приблизно $350 за 1000 куб. м.

Міністр енергетики Росії Олександр Новак говорив, що ціна контракту «в принципі близька» до $350 за 1000 куб. м. На питання журналістів, чи відповідає правді ціна в $350, підрахована аналітиками, Новак говорив: «Так, це ціни, які в принципі близькі до контракту», підкресливши, що «ціна прив'язана до кошика нафтопродуктів, тому вона в кожний момент може бути різною».

Як повідомляв УНІАН, "Газпром" і китайська CNPC у середу підписали контракт на постачання до КНР 38 мільярдів кубометрів газу щорічно протягом 30 років. Загальна вартість поставок газу до Китаю становитиме 400 мільярдів доларів. Ціна газу прив'язана до вартості нафти і нафтопродуктів, постачання яких можуть початися через 4-6 років.