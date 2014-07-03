Заява влади Лівії обвалила ціни на нафту до тритижневого мінімуму

На світових ринках у четвер, 3 липня, ціни на нафту знижуються на тлі оголошення Лівією завершення нафтової кризи, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на Brent вже подешевшали на $0,19, до $111,05 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,40, до $104,08.

Вранці у четвер ціни на обидва контракти впали до тритижневого мінімуму.

Читайте такожСША незабаром можуть стати лідером світового ринку надлегкої нафтиУряд Лівії домовився з повстанцями про відновлення роботи нафтових терміналів. Це дає країні можливість відправляти на експорт до 500.000 барелів нафти щодня.

Читайте такожБюджет Росії не переживе зниження цін на нафту до $80 - прогноз СбербанкуАналітики вважають, що навіть якщо Лівія відновить видобуток, експорт складе лише 40-50% докризового значення, а це небагато. Інвестори, як і раніше, відстежують ситуацію в Іраку. На думку експертів, ціни у липні підуть вгору, тому що світових видобувних потужностей недостатньо для компенсації перебоїв у поставках з Іраку, якщо такі виникнуть.

Парламент Іраку не зміг сформувати новий уряд на першому засіданні, і прем'єр-міністр Нурі аль-Малікі висловив сподівання, що це станеться з другої спроби. Ірак не може дозволити собі надовго залишитися без уряду, оскільки пов'язані з "аль-Каїдою" сепаратисти беруть під контроль нові території на півночі і заході країни.