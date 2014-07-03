США почали експорт надлегкої нафти після 40-літньої заборони

Американська компанія Enterprise Product Partners продала партію надлегкої нафти, або конденсату, азіатському трейдеру, здійснивши першу операцію з експорту американської нафти після ослаблення ембарго, яке діяло 40 років, повідомляє Рейтер з посиланням на джерела.

Японська Mitsui & Co Ltd придбала 400.000 барелів з поставкою в кінці липня або початку серпня, повідомили два трейдери в Сінгапурі, не вказавши ціну. Покупець має намір продати партію кінцевим споживачам в Азії.

Представники Enterprise і американського офісу Mitsui були недоступні для коментарів.

"Багато трейдерів запитують нас про це і говорять, що хочуть придбати додаткові партії у Enterprise, особливо цього і наступного тижня. Поки я не чув, щоб купив хтось із кінцевих споживачів в Азії", - сказало одне з джерел.

Трейдери прагнуть продавати конденсат в Азію, де в третьому кварталі очікується запуск заводів, що переробляють конденсат на нафту та інші нафтопродукти. За даними Facts Global Energy, такі заводи в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні здатні переробляти до 900.000 барелів конденсату на добу.

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Наприкінці червня уряд США дозволив кільком компаніям експортувати легку газоподібну нафту, також відому як конденсат. США щодня виробляють до мільйона барелів конденсату, який може відправлятися на експорт після незначної переробки - стабілізації. Це вдвічі більше експорту з Катару - найбільшого в даний час виробника конденсату в світі.

В залежності від виду конденсату, він може використовуватися як у якості сировини на нафтохімічних підприємствах Китаю і Японії, так і для розведення важкої нафти, що видобувається в Латинській Америці.