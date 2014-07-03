Єврокомісія спростовує заяви Медведєва про відбір Україною газу зі сховищ

У Європейській комісії не підтверджують висловлювання російського прем'єра Дмитра Медведєва про те, що Україна відбирає газ із підземних сховищ, який призначено для ЄС, і констатують, що поставки російського газу до ЄС через Україну відбуваються в нормальному режимі.

"Російський газ через територію України до ЄС поставляється нормально. Ми перебуваємо в контакті із зацікавленими сторонами. У цей момент ми очікуємо, що Україна поважатиме свої зобов'язання, в чому вона нас запевнила. У нас немає інформації, яка б цьому суперечила ", - сказала у четвер у Брюсселі на брифінгу представник європейського комісара з енергетичних питань Гюнтера Еттінгера Сабін Бергер.

Крім того, вона нагадала, що міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан виступив із ініціативою направити для перевірки потоку газу європейських експертів.

Бергер також нагадала позицію Європейської комісії, згідно з якої неприйнятні погрози російської сторони на адресу європейських компаній, які продають газ Україні. "Такі погрози неприйнятні. Компанії ЄС можуть вільно розпоряджатися газом, який вони купили ", - підкреслила представник ЄК.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв звинуватив Україну у відборі європейського газу з ПСГ і передрік їй газову кризу.

"Україна за газ не платить. Заборгованість величезна. Беруть газ із підземних сховищ. До осені буде повноцінна газова криза", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

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16 червня о 10 годині ранку «Газпром» перевів Україну на передоплату, скоротивши до нуля поставки газу для України й залишивши лише обсяги прокачування для європейських споживачів.

«Нафтогаз України» виконує свої зобов'язання з транзиту газу в повному обсязі, але не виключає подання позову до арбітражного суду Стокгольма з метою перегляду діючого контракту з «Газпромом» щодо транзиту газу.

За словами міністра енергетики Росії Олександра Новака, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" для гарантії безпечних поставок газу клієнтам російського "Газпрому" в державах Європейського Союзу повинна закачати в підземні сховища до початку зимового сезону 12 млрд кубометрів газу вартістю 4-5 млрд дол.

Довідка УНІАН. В Україні 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України й транзиту газу через її територію.