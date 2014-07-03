Євросоюз впевнений у законності газового реверсу до України

Таку думку висловила прес-секретар єврокомісара з енергетики Гюнтера Еттінгера Сабіна Бергер, повідомляє ІТАР-ТАСС.

При цьому вона повідомила, що Єврокомісія готова в разі необхідності направити на об'єкти української газотранспортної системи своїх спостерігачів, які проконтролюють виконання Києвом зобов'язань щодо транзиту природного газу.

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Про сумнівні правові підстави реверсу російського газу в Україну раніше неодноразово заявляв "Газпром". Минулого тижня газова монополія навіть пригрозила обмежити поставки тим європейським клієнтам, які допоможуть Києву отримати російське паливо в рамках реверсних схем.

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У вівторок цю позицію підтримав президент Росії Володимир Путін. Виступаючи на нараді послів, глава держави нагадав, що з 16 червня Україна переведена на режим передоплати за газ, тобто буде отримувати стільки палива, скільки заплатить. "Сьогодні, оскільки не платять, і нічого не отримують", - констатував Путін.

"Отримують по так званому реверсу. Ми знаємо, що це за реверс. Це штучний реверс, ніякого реверсу немає", - підкреслив Путін. "Ну як можна по одній і тій же трубі в одну сторону газ подавати і в зворотну? Не треба бути фахівцем у газовій сфері, аби зрозуміти, що це нереальна справа", - вважає президент РФ. "Ну, там нахімічили дечого з деякими своїми партнерами - наш газ, по суті, отримують і платять комусь із західних партнерів у Європі, які недоотримують ці обсяги", - пояснив глава держави. "Ми все бачимо, але не вживаємо ніяких дій на сьогоднішній день тільки для того, щоб не погіршити ситуацію", - підкреслив Путін.

Між тим у середу словацький газопровідний оператор Eustream повідомив, що отримав ряд заявок від потенційних продавців газу, які бажають постачати паливо для України через країни Євросоюзу. "Eustream оцінює період переговорів як успішний. Їх результат підтверджує інтерес ринку до газопроводу Вожани-Ужгород в напрямку України", - цитував Reuters заяву оператора.

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Словаччина і Україна наприкінці квітня підписали угоди, що дозволяє Братиславі постачати газ Києву. Перші поставки через Eustream можуть розпочатися у вересні.